MN - Dialogo Milan-tifosi, cambiano data e modalità di vendita di biglietti per il derby

Nelle scorse ore c’è stato un lungo dialogo tra i tifosi del Milan e la società in merito alle modalità di vendita dei biglietti per il derby di Coppa Italia del prossimo 2 aprile. Nelle prime comunicazioni fatte dalla società, non era prevista la conferma del posto per gli abbonati ma solo la possibilità di poter prendere quattro biglietti in fase di acquisto, il che avrebbe impedito a chi ha sottoscritto l’annuale al campionato di poter prendere il proprio posto, con il rischio di vederselo occupato da altri più veloci nella fase di acquisto.

La segnalazione fatta dai tifosi è stata recepita dal club, che ha bloccato la vendita dei tagliandi originariamente prevista per oggi alle 12. Il tutto è dovuto al fatto che servono dei tempi tecnici per sistemare i sistemi operativi su quelle che sono le nuove disposizioni di vendita. Nel pomeriggio il Milan comunicherà in via ufficiale le nuove istruzioni per acquistare i biglietti del derby.

di Pietro Mazzara