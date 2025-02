MN - Donadoni: "Sono preoccupato: lo stile Milan sta venendo meno. Quando giocavo io, la società era composta da dirigenti che avevano prima di tutto la passione e le competenze"

Roberto Donadoni, allenatore ed ex calciatore rossonero, si è così espresso dal palco dell'evento "Movimento, sport e salute" organizzato dall'Ufficio Formazione della ASL di Brindisi sul periodo e sulla gestione del Milan: "Difficile - apprende in esclusiva MilanNews.it - spiegarlo quando sei fuori, una realtà bisogna viverla all'interno e i nostri giudizi sono dall'esterno, senza conoscere ciò che accade nello spogliatoio. Poi: io credo che alla base ci sia un discorso molto semplice. Io ho avuto la fortuna per tanti anni di militare in un Milan con una società composta da dirigenti di un certo tipo, che avevano prima di tutto la passione e le competenze; se tu alle spalle hai un club forte e con le idee chiare, tutto diventa più facile. Oggi sono un po' preoccupato per il Milan. Ma non tanto per i risultati che non stanno arrivando, i quali sono poi una conseguenza, ma dello stile che sta venendo un po' meno. Il Milan ha sempre avuto un certo stile, è sempre stato riconosciuto da tutti a livello internazionale come un club con un certo tipo di stile. E oggi questo è venuto meno. E, quando è così, tutto può accadere: fai una partita benissimo con un risultato importante e poi dopo zoppichi.

Donadoni ha poi completato il discorso con una riflessione sulla gestione del gruppo-squadra: "Credo che oggi sia un po' più complicato e difficile anche per i tanti giocatori stranieri provenienti da Paesi diversi e culture diverse; quando giocavo io, a livello gestionale era un po' più semplice perché c'erano solo tre stranieri, ora trovare tre italiani nelle squadre è già quasi un miracolo. E per gli allenatori è più difficile. A questo si aggiunge la forbice di età tra i giocatori giovanissimi e quelli più vecchi. Oggi è tutto più difficile e complicato. E proprio per questo è fondamentale avere alle spalle una società forte con le idee chiare".