MN - Dopo il grave infortunio di Florenzi, il Milan si avvicina alla chiusura di Emerson Royal

Dopo il grave infortunio subito da Alessandro Florenzi, (leggi qui) il quale ha evidenziato un grave danno legamentoso e meniscale, con la conseguente necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico in artroscopia, il Milan si appresta a chiudere l'affare Emerson Royal, terzino destro brasiliano del Tottenham. I contatti tra il Milan e il Tottenham per Emerson Royal non si sono mai interrotti, anzi si sono intensificati nelle ultime ore viste le condizioni di Florenzi. I rossoneri quindi sono ormai pronti a chiudere il secondo affare, dopo Morata di questa sessione estiva di mercato 2024\2025.

