Mercato Milan, Di Marzio: "Il Milan è a un passo da Emerson Royal"

I contatti tra il Milan e il Tottenham per Emerson Royal non si sono mai interrotti, anzi si sono intensificati soprattutto dopo il brutto infortunio di Florenzi ieri notte contro il Manchester City, con gli Spurs ormai decisi a vendere il terzino brasilaino al Milan. In questo momento Emerson Royal è davvero a un passo a vestire la maglia del Milan, con il quale ha già un accordo totale. In merito a questa ormai imminente trattativa è intervenuto così il giornalista ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio. Questo l'aggiornamento sul mercato del Milan tramite un post sul proprio profilo "X":

