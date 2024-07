MN - Necessità di intervento chirurgico per Florenzi: danni al crociato e menisco laterale

Non arrivano buone notizie per il Milan e Alessandro Florenzi, costretto al cambio ieri notte nell'amichevole americana contro il Manchester City. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, queste le condizioni del terzino italiano classe 1991:

Alessandro Florenzi e’ stato oggi sottoposto a risonanza e valutazione specialistica che hanno evidenziato un danno legamentoso e meniscale, con la conseguente necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico in artroscopia. Nei prossimi giorni Alessandro tornerà in Italia per effettuare l’operazione.

Di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara