MN - Dusi su Thiaw: "Bravo a impostare con destro e mancino. Ha personalità"

Il giornalista di Tuttosport ed esperto di calcio tedesco Giorgio Dusi è stato intervistato in esclusiva per MilanNews.it e ha parlato del nuovo acquisto rossonero Malick Thiaw. Questa la sua presentazione del giocatore a livello tecnico: "Un difensore centrale in grado di giocare prevalentemente sul centro sinistra bravo sia con il destro che con il mancino a impostare. Ha personalità, viene da un contesto non facile ma può crescere tantissimo sotto la guida di Stefano Pioli".