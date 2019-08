MN - Eranio: "Il Milan era già competitivo l'anno scorso, dispiace per l'addio di Cutrone"

Stefano Eranio, intervistato da MilanNews.it, ha detto la sua sull'attuale mercato del club rossonero: "Il Milan era già competitivo l'anno scorso. Perciò, quando cedi un giocatore e ne prendi uno di pari qualità o superiore è chiaro che la squadra migliori. Giampaolo ha idee nuove e questo può essere uno sprono per tutti quei giocatori che rimarranno. Da fuori non è semplice conoscere le strategie di mercato, però il problema del Financial Fair Play esiste, si spera di non perdere i pezzi migliori. Cutrone poteva essere un buon rincalzo, perché ha dimostrato di essere un goleador. Mi dispiace, perché era un giocatore giovane, arrivato dalla Primavera. Leao è giovane anche lui, se lo hanno preso sicuramente ha delle qualità".