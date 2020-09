MN - Fallisi: “Calhanoglu è un giocatore fondamentale. Con Pioli gioca da numero 10”

Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Marco Fallisi della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla condizione di Calhanoglu: "Cosa mi aspetto da lui? Che ripeta quanto fatto negli ultimi mesi. Hakan è un 10. Fino all'arrivo di Pioli non ha mai giocato da trequartista. Il suo ruolo è quello: deve giocare tra le linee e dietro ad un attaccante di spessore. È cresciuto molto in personalità: aveva bisogno di tempo per capire il calcio italiano perché è molto diverso da quello tedesco. Poi, grazie a Ibrahimovic si è acceso, i due si trovano bene insieme e dialogano molto. È un giocatore fondamentale".