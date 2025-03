MN - Florenzi è tornato a lavorare in gruppo dopo il grave infortunio della scorsa estate

Il calvario è finito. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, per la prima volta dal grave infortunio subito nel corso della tournée in America, Alessandro Florenzi è tornato ad allenarsi in gruppo in quel di Milanello.

Il terzino classe 1991 aveva riportato danni legamentosi e meniscali che lo avevano costretto ad sottoporsi ad un intervento chirurgico in artroscopia, che difatti lo ha reso indisponibile fino a questo momento della stagione.

di Antonio Vitiello