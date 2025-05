La Curva Sud a San Siro contro il Monza solo per i primi 15 minuti: il comunicato

vedi letture

Nella serata di ieri, la Curva Sud Milano ha annunciato tramite i propri canali social il ritrovo sotto Casa Milan per sabato 24 maggio alle ore 17, quasi quattro ore prima dell'ultima partita di campionato e della stagione che il Milan giocherà a San Siro contro il Monza. Questo quanto comunicato dal tifo organizzato rossonero: "Per tutti i Milanisti che hanno a cuore il futuro del nostro Milan: ritrovo ore 17.00 sabato pomeriggio prima di Milan-Monza nella piazza di Casa Milan. Serve la massima partecipazione da parte di tutto il popolo rossonero".

Questa mattina è arrivata la seconda parte del comunicato, in cui la Curva annuncia la sua presa di posizione durante la partita di sabato sera: i tifosi rossoneri entreranno a San Siro solo per i primi 15 minuti di partita. Ecco cosa emerge dal messaggio del tifo organizzato: "Da Casa Milan ci sposteremo tutti allo stadio dove entreremo per il primo quarto d'ora, facendo sentire anche dentro San Siro le nostre ragioni, per poi abbandonarli, lasciandoli soli con la loro vergogna. Con la civiltà e la correttezza che ci contraddistinguono da sempre e nel rispetto del pensiero di tutti, sabato sarà fondamentale la presenza massiccia in entrambe le iniziative, per lanciare un messaggio chiaro e inequivocabile da parte di tutto il popolo rossonero!".