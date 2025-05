Le ultime da Milanello. Per la Gazzetta Theo ci sarà contro il Monza

Theo Hernandez non sa ancora se giocherà con il Milan la prossima stagione, ma sabato sarà con ogni probabilità a San Siro per l'ultima di campionato contro il Monza. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il francese tornerà in gruppo oggi dopo aver smaltito dunque il fastidio dovuto alla botta alla coscia ricevuta prima del match contro la Roma. Sperano di esserci anche Samuel Chukwueze e Warren Bondo, mentre Kyle Walker continua a non essere al top. Giocheranno dall'inizio o a partita in corso quei calciatori che hanno avuto meno spazio, come per esempio Francesco Camarda, che resta in attesa di capire se resterà o in prestito.

Nei giorni scorsi, proprio su Theo Hernandez, è rimbalzata una voce che avrebbe del clamoroso. Secondo quanto riportato da TeleLombardia, per il francese si sarebbe addirittura mossa la Juventus, che in questo momento starebbe studiando l'eventuale fattibilità dell'affare. Possibile che i bianconeri formulino un'offerta simile a quella fatta dal Como a gennaio, con l'ex Real Madrid che vedrebbe di buon grado il trasferimento. L'operazione è comunque vincolata alla cessione di Andrea Cambiaso, che piace soprattutto al Manchester City.

Il Milan nel frattempo sarà costretto a riprogrammare una stagione senza l'Europa, cosa che non accadeva da ormai 9 anni.