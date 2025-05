Caos Serie B, il Brescia denuncia una società milanese per truffa

(ANSA) - BRESCIA, 19 MAG - Il Brescia calcio ha depositato in Procura una denuncia querela nei confronti della società milanese con sede in via Montenapoleone dalla quale la squadra assicura di aver acquistato crediti di imposta scontati del 20% per pagare i contributi relativi a novembre, dicembre, gennaio e febbraio per oltre 1 milione e 400mila euro che per l'Agenzia delle Entrate sono però inesistenti.

Cellino ritiene di essere stato truffato e i suoi legali - che stanno preparando il ricorso alla Procura federale per evitare penalizzazioni e quindi la retrocessione in Serie C - assicurano di avere le contabili dei pagamenti effettuati. Nel frattempo anche la Procura di Brescia sta valutando la vicenda con l'ipotesi che si sia trattato di un'indebita compensazione. (ANSA).