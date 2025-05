Il Milan ha parlato con altri ds (da Berta a Paratici, passando soprattutto per D’Amico). Tare è rimasto in attesa

Il Milan è davvero vicino ad inserire Igli Tare nell'organigramma societario. "Le ultime telefonate - scirve il Corriere dello Sport - sono state decisive, hanno portato ad una stretta di mano virtuale tra il Ceo rossonero Giorgio Furlani, e l’ex dirigente della Lazio. Nelle prossime ore è previsto anche l’incontro definitivo per la firma sul contratto che dovrebbe essere di tre anni (c’è anche l’idea di un biennale con opzione sulla terza stagione)".

La genesi di tale scelta non è stata così lineare. Spiega ancora il quotidiano romano: "Il Milan nelle ultime ore ha riprovato ancora per Tony D’Amico dell’Atalanta ma il rifiuto del club bergamasco di lasciar partire il suo Ds, ha portato Furlani a scegliere Tare. L’albanese era stato contattato a febbraio e aveva già avuto un colloquio con Ibrahimovic e Cardinale a Londra, poi era stato messo in standby per un lungo periodo. Successivamente c’è stato un altro incontro con l’amministratore delegato rossonero ad aprile, fino poi alle telefonate recenti. Nel frattempo il Milan ha sondato e parlato con altri Ds, da Berta a Paratici, passando soprattutto per D’Amico. Tare è rimasto in attesa della chiamata per mesi, la sua voglia di salire sul treno Milan è stata determinante, e alla fine il Diavolo ha scelto lui. Ora servirà solo preparare l’aspetto formale per concludere l’operazione".