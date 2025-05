Oggi Theo atteso in gruppo: ci sarà contro il Monza

Indisponibile nell'ultima gara, la trasferta di campionato contro la Roma, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, oggi Theo Hernandez dovrebbe tornare in gruppo e allenarsi in vista dell'ultimo impegno stagionale: sabato sera 24 maggio alle 20.45, a San Siro, arriva il Monza. Il terzino francese sarà a disposizione: può essere la sua ultima partita in rossonero? Con il contratto che scade nel 2026 e tante voci di un suo addio già a gennaio, l'eventualità che questi siano gli ultimi minuti in rossonero è molto concreta.

Puntano a recuperare il loro posto tra i convocati anche Samuel Chukwueze e l'ex di turno Warren Bondo che, da quando è arrivato ha trovato pochissimo spazio per gli infortuni. Loro, e altri che sono stati impiegati meno nel corso della stagione, sperano di poter rientrare tra i titolari o comunque in campo nell'ultima di campionato. Stesso pensiero che fa Francesco Camarda, fermo dall'ultima partita di regular season di Serie C con Milan Futuro.