MN - Galli: "Gabbia è pronto per la Serie A, ha dimostrato di poterci stare"

Filippo Galli, intervistato in esclusiva da MilanNews.it (qui l'articolo completo), ha parlato anche di Matteo Gabbia, giocatore cresciuto nel Settore Giovanile rossonero: "Gabbia è pronto per la Serie A, sta giocando, ha giocato anche nella scorsa stagione, sta facendo del suo meglio. Ha fatto un’importante esperienza due anni fa fuori. Pioli lo sta riproponendo, anche se è vero che ci sono delle defezioni dovute ad infortuni: Romagnoli, Duarte e Musacchio sono fuori. Però mi sento di poter dire che Gabbia ha dimostrato di poterci stare. Poi spetta alla società decidere, anche per una questione legata agli infortuni, decidere se intervenire nel reparto arretrato”.