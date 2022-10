MN - Gianluca Galliani: "Il Milan in Champions non è stato messo in condizioni di esprimersi da arbitraggi scandalosi"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nel corso del suo intervento sul canale Twitch di MilanNews.it, Gianluca Galliani ha parlato così del cammino europeo dei rossoneri, inevitabilmente condizionato da diversi errori arbitrali:

A proposito di coppe, al Milan di Pioli cosa manca per fare quel passo in più anche in Champions League? “Innanzitutto mancano degli arbitraggi corretti. Questo non può essere evidenziato. Giudicare il Milan dello scorso anno e di quest’anno tecnicamente e tatticamente risulta difficile perché non è stato messo in condizioni, da arbitraggi scandalosi, di potersi esprimere. Credo che nessuno di noi possa avere un giudizio sul Milan in Champions League perché al Milan non è stato permesso di giocarsela: prima togliendoci le coppe, poi con una serie di arbitraggi quasi a livelli di Calciopoli. Non voglio dire che l’UEFA è Calciopoli, per carità, ma voglio dire che ci sono arbitraggi inspiegabili. Mi auguro che riescano a mettere una toppa, una pezza a questo arbitraggio scandaloso col Chelsea. Adesso ci attendono sfide difficili e non sarà per niente facile passare il turno. Poi sicuramente sembra che la squadra in Europa non renda come in campionato: in Serie A psicologicamente è molto forte, in Champions lo è un po’ meno. I gironi poi capitano in periodi in cui noi, da quando c’è Pioli, abbiamo storicamente tanti infortuni. Non è facile dare un giudizio, e quindi più che un giudizio darò una speranza: dobbiamo riuscire a passare anche se sarà difficile. A Zagabria sarà una bolgia, noi ci abbiamo giocato tante volte, è uno stadio infuocato e la squadra è forte. Il Salisburgo è una squadra forte. Peccato, avremmo potuto fare qualche punto con il Chelsea che ci avrebbe fatto vivere più serenamente queste ultime due partite. Il Milan è comunque una squadra che ha sempre mostrato resilienza, nei momenti di difficoltà in cui tutti pensano che siamo spacciati si tirano fuori le unghie. Vediamo, vediamo. Comunque per le squadre italiane in coppa non sembra che tiri una bella aria… Noi siamo stati gli unici a pagare, esclusi in maniera indegna, il Fair Play Finanziario. Sicuramente il nostro paese non è più competitivo a livello economico quindi è difficile essere competitivi in Champions; se poi aggiungiamo questi arbitraggi inspiegabili diventa veramente difficile. Io però ci credo”.