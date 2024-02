MN - Graffiedi: "Se il Milan arrivasse terzo o secondo e qualora vincesse l’Europa League, sarebbe una stagione superlativa"

In merito alla vittoria del Milan contro il Rennes e all’attualità in chiave rossonera, la redazione di MilanNews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Mattia Graffiedi, ex calciatore del Diavolo.

I più gli imputano gli eccessivi infortuni nel corso della stagione corrente…

“Però adesso stanno rientrando tutti e, fino a ora, non c’è praticamente mai stato Bennacer. Io penso che, se il Milan arrivasse terzo o secondo e qualora vincesse l’Europa League, sarebbe una stagione superlativa. Poi l’organico bisogna giudicarlo al completo, non soltanto sommario”.

Che tipo di partita ti aspetti contro il Monza?

“Sulla falsa riga di ieri e delle ultime due. I nuovi si sono integrati e hanno appreso certi tatticismi del calcio italiano, come - per esempio - Loftus-Cheek. In più mi sembra che potrebbero esserci ulteriori recuperi tra gli infortunati. Massimo rispetto per il Monza, da non sottovalutare mai, ma i rossoneri mi sembra abbiano una marcia in più in questa fase”.