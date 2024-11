MN - Haar (ex allenatore Reijnders): "È già uno dei migliori d'Europa. Ora è un calciatore completo"

Tijjani Reijnders è a oggi il giocatore più in forma del Milan. L'olandese è imprescindibile per Paulo Fonseca e sta rispondendo con classe e personalità e non è un caso che inizino a sentirsi le sirene di mercato delle top d'Europa. Per conoscere meglio il percorso del giocatore ne abbiamo parlato con Martin Haar, suo allenatore nella squadra giovanile dell'AZ Alkmaar. In esclusiva per MilanNews.it.

Il Milan punta a rinnovare il suo contratto

"Ho letto che il club ha intavolato le trattative per il rinnovo e fa bene a blindarlo. Anche perché Tijjani, al di là delle qualità da calciatore è davvero una persona straordinaria, come poche".

In cosa può ancora migliorare?

"Se fino a qualche tempo fa potevo rimproverargli il fatto di segnare poco ora è un calciatore completo, fatto e finito. E infatti è già uno dei migliori d'Europa. Attacca lo spazio, l'area, sa leggere perfettamente i momenti della partita, serve assist".

Nel Milan gioca come centrocampista centrale nel 4-2-3-1. Qual è per Lei la posizione ideale di Reijnders?

"Tijjani può giocare come 6, come 8 e come 10. Ha il passo della mezzala, ma anche l'assist in canna come il trequartista e la visione del play".

Ripensando a Tijjani 20enne e vedendolo oggi, che effetto le fa? Si sente di aver contribuito alla sua carriera in modo significativo?

"Sono orgoglioso del percorso che ha fatto, sono orgoglioso che sia nella squadra in cui hanno giocato Gullit e Van Basten. Il mio compito è quello di aiutare i giocatori a crescere, al massimo posso attribuirmi un 10% di merito ma la verità è che ha fatto tutto lui".

Si dice che Reijnders ha dovuto agli inizi abituarsi alle sue urla, ai tempi dell'AZ...