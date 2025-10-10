MN - Hamsik sulla corsa scudetto: "Vedo il Napoli come la grande favorita"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato Marek Hamsik tramite il giornalista Alessandro Schiavone. L'ex centrocampista del Napoli ci ha parlato di quel flirt con il Milan nel 2011. E non solo...

Ti senti un po' napoletano?

"No, io lo sono (ride, ndr). È la mia seconda casa e fa parte di me. E io faccio parte del Napoli".

Per tanti Milan e Napoli fanno parte delle 3-4 favorite per la vittoria dello Scudetto. Sei d'accordo?

"Io per la prima volta in questi anni vedo il Napoli come la grande favorita per lo Scudetto".