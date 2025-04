MN - Helveg: "Quanti ricordi con Udinese e Milan, insieme a Bierhoff e Zaccheroni momenti indimenticabili"

Si apre la 32ª giornata di Serie A con Udinese-Milan, in cui i rossoneri devono assolutamente vincere se vogliono provare a tenere viva la speranza europea anche attraverso il campionato. Ne abbiamo parlato con un doppio ex, Thomas Helveg, rossonero dal 1998 al 2003 e campione d'Italia nella stagione 1998/99. In esclusiva per MilanNews.it.

Che ricordi hai di Udinese-Milan?

"Ricordo la sfida al Friuli nel mio anno d'esordio con la maglia dell'Udinese (gennaio 1994, 0-0, ndr). Non mi sembrava vero, era una partita enorme. Poi la vittoria 2-1 contro i rossoneri di Capello, sovvertendo ogni pronostico. In campo c'eravamo io e Bierhoff, che fece due gol e Zaccheroni in panchina. L'anno dopo tutti e tre saremmo andati proprio al Milan. E la prima volta a Udine fu un incredibile 1-5. E al di là del piacere del risultato fui felice di tornare nella città che mi aveva visto esordire in Serie A".