MN - Hernanes: "Reijnders mi piace, è il mio preferito nel Milan"

Questa sera si gioca Milan-Lazio, ultima chiamata per i rossoneri per una difficilissima rincorsa ad un posto Champions League. Ne abbiamo parlato con Hernanes, ex centrocampista brasiliano che in Italia ha vestito proprio la maglietta biancoceleste. Queste le sue dichiarazioni a MilanNews.it.

C'è un giocatore del Milan in cui ti rivedi?

“Un giocatore in cui mi rivedo, no. Ma Reijnders mi piace, è il più costante, sta segnando molto. Mi fa molto piacere vederlo giocare, fa tutto veramente bene. Imposta, si inserisce, tira, è cattivo, segna. Forse è il mio giocatore preferito nel Milan”.