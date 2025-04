MN - Ibra Jr assente: non è ancora al meglio. In tre scesi dal Milan Futuro

Manca sempre meno al fischio di inizio della Finale di Coppa Italia Primavera che comincerà alle ore 15 e mette di fronte Milan e Cagliari all'Arena Civica "Gianni Brera" di Milano. Una bellissima opportunità per i ragazzi di mister Federico Guidi che cercherà di conquistare questo titolo per la terza volta nella storia del club.

Una defezione importante per i rossoneri che non avranno a disposizione Maximilian Ibrahimovic, il figlio di Zlatan, che non è ancora al meglio dopo l'infortunio patito nelle ultime settimane. Il Milan Futuro invece "presta" tre calciatori: Diego Sia, Vittorio Magni e Demirel Hodzic, tutti e tre titolari questo pomeriggio.

Queste le formazione ufficiali della finale della Coppa Italia Primavera tra Milan e Cagliari:

MILAN: Longoni, Bakoune, Paloschi, Dutu, Magni, Victor, Comotto, Hodzic, Liberali, Sia, Bonomi. A disp.: Colzani, Nissen, Mancioppi, Perrucci, Sala, Parmiggani, Ossola, Perera, Colombo, Asanji, Scotti. All.: Guidi.

CAGLIARI: Iliev, Cogoni, Pintus, Franke, Arba, Marcolini, Liteta, Balde, Grandu, Bolzan, Vinciguerra. A disp.: Ausenklis, Collu, Malfitno, Achour, Simonetta, Suslev, Ardau, Costa, Langella, Marini, Trepy. All.: Pisacane.