MN - Ibrahimovic a Salerno: lo svedese è arrivato alle 16 con l'ad Furlani

Questa sera il Milan sarà di scena a Salerno, per l'ultima trasferta del suo 2023 che, curiosamente, era cominciato in trasferta proprio all'Arechi contro la Salernitana lo scorso 4 gennaio. Una partita importante per il prosieguo dei rossoneri in questa stagione, che hanno da recuperare molto terreno in campionato, ma anche per un gradito ritorno.

Zlatan Ibrahimovic sarà infatti in tribuna questa sera, per la prima volta dal suo ritorno in società in veste di senior Advisor. Negli ultimi due giorni, l'ex attaccante è stato a Milanello e ha ripreso confidenza con i luoghi che lo hanno visto protagonista fino a giugno. L'attaccante svedese è arrivato alle 16 con volo di linea insieme all'ad Giorgio Furlani, con cui ha pranzato, a Salerno: prima della riunione tecnica, l'ex compagno di Theo e co. incontrerà la squadra per la consueta merenda.

di Pietro Mazzara