MN - Ielpo: "Tonali gran talento, può diventare un titolare fisso"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, Mario Ielpo ha parlato di Sandro Tonali: "E' un talento emergente del calcio italiano e quindi lo vedo benissimo, soprattutto per diventare un titolare fisso del Milan e della nazionale, quindi è un bene che sia arrivato, però dopo bisogna vedere come verranno gestiti tutti questi ruoli, anche con un possibile arrivo di Bakayoko. Penso che se il Milan continui a giocare con un centrocampo a due, diventano tanti giocatori, siccome ci saranno quattro titolari per due maglie. Non mi meraviglierebbe una cessione nel caso dovesse arrivare Bakayoko, che comunque vorrei sempre nella mia squadra".