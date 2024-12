MN - Il bollettino: Pulisic in gruppo, Leao ci prova. Lesione per Chukwueze

vedi letture

Primo bollettino medico per il nuovo allenatore Sergio Conceicao che non solo entra a stagione in corso con una squadra da recuperare dal punto di vista psicologico e dei risultati ma deve anche fronteggiare l'emergenza infortuni.

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, questa mattina Christian Pulisic si è allenato in gruppo e dunque è da considerarsi recuperato per la semifinale di venerdì sera contro la Juventus in Supercoppa Italiana. Non ancora al meglio Rafael Leao che però è partito con la squadra e farà di tutto per recuperare in vista della partita. Situazione simile anche per Loftus-Cheek e Musah, anche loro imbarcati sul volo per Riyadh.

Brutte notizie invece per Samuel Chukwueze: gli esami svolti hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale sinistro. Il nigeriano verrà ricontrollato tra dieci giorni e per lui si prevede uno stop di almeno un mese. L'ex Villarreal non è partito con la squadra: rimasti a Milano anche Okafor e Florenzi.

di Pietro Mazzara