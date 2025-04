MN - Il Milan oggi è non in classifica, Amoroso: "Mi spiace, anche perché deve lottare per vincere"

Udinese-Milan è l'occasione per parlare con un gradito doppio ex. Solo 4 presenze con la maglia del Milan, ma Marco Amoroso è stato a cavallo degli anni '90 e gli anni 2000 uno degli attaccanti più forti e belli da vedere in Serie A. E ci racconta cosa fa oggi e le sue memorie da ex rossonero. In esclusiva per MilanNews.it

Negli ultimi anni la squadra ha conosciuto momenti bui, la famosa banter era

"Credo che il Milan abbia ritardato troppo a sostituire i propri campioni quando iniziavano ad andare in là con gli anni. Certo non era facile sostituire Maldini o Costacurta, ma credo che si sia perso un po' troppo tempo, sono stati trascinati davvero fino all'ultimo senza avere dei ricambi e di conseguenza la squadra ha vinto poco in questi anni".

Oggi il Milan è nono

"Mi spiace, perché il Milan rappresenta tanto non solo in Italia e deve lottare per vincere. In Brasile è ancora popolare, la ESPN tramette il campionato italiano e i dati d'ascolto sono molto buoni".