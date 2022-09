MN - Il voto di Tecca al mercato rossonero: "Molto alto. Maldini-Massara ancora una volta affidabili"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimo Tecca, noto giornalista di Sky Sport, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Nello specifico, Tecca ha dato un suo giudizio sul mercato del Milan che ieri si è concluso con una doppia operazione. Questo il voto del giornalista: "Molto alto. La strategia e l’impronta del duo Maldini-Massara si è confermata ancora una volta affidabile. Senza proclami i due hanno operato benissimo arricchendo la rosa con elementi intelligenti e interessanti. E poi c’è il rientro di Kjaer da non sottovalutare, con il suo reintegro dopo il brutto infortunio dello scorso anno il Milan ha un valore aggiunto in difesa. Tre centrali come Kjaer, Kalulu e Tomori non so in quanti possono vantarli”.