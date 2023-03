MN - Incocciati: "A Napoli una squadra come il Milan non può pensare di avere un atteggiamento di copertura eccessivo” 

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Giuseppe Incocciati, ex calciatore di Milan e Napoli, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it sul trequartista: “Brahim Diaz è un elemento che può mettere a disposizione una fantasia che gli altri non hanno, perché hanno diverse caratteristiche. De Ketelaere ci si aspettava sicuramente di più, mentre Krunic può stare lì solo se sono richieste determinate caratteristiche perché è uno più di contenimento quando si è in fase di non possesso e dà più certezze in copertura.