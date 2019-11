MN - Jacobelli: "Calhanoglu ala? Può essere la volta tattica di Pioli"

Xavier Jacobelli, noto giornalista sportivo, è stato contattato dalla redazione di MilanNews.it, alla quale ha parlato in esclusiva dell’impiego di Calhanoglu, che con Pioli è tornato a fare l’ala: “Penso che i tifosi del Milan si augurino di vedere Calhanoglu al miglior livello di rendimento. Tra l’altro, lo stesso ruolo schierato da Gattuso e penso che in una stagione ricca di difficoltà come questa rivaluti una volta di più il lavoro di Gattuso che questa squadra, sul campo, l’ha portata al 5° posto la scorsa stagione. Ci fu purtroppo questa rottura traumatica, perché penso che in pochi abbiano il Milan nella propria pelle come Rino Gattuso, ma questo è un altro discorso. Potrebbe essere questa, di Calhanoglu, una volta tattica di Pioli. Penso, in questo momento, che al di là degli schemi, sia più importante proseguire sulla linea della partita di Torino, in cui ho visto un gran bel Milan.”