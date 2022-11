MN - Jacobelli: "Pioli si è meritato il rinnovo di contratto fino al 2025"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Xavier Jacobelli, giornalista, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it commentando anche il rinnovo di contratto di Stefano Pioli fino al 2025: "Il Milan, in questo momento, vince ed è compatto perché Pioli ha avuto la capacità di costruire quest’unità di squadra. Il Milan ha fatto molto bene ad annunciare il suo rinnovo fino al 2025 proprio lunedì. Credo che se lo meriti, è stata la cosa giusta al momento giusto. Il Milan non conosce limiti e secondo me dispone di grandi margini di miglioramento. Sono rimasto piacevolmente conquistato dallo spettacolo dei tifosi del Milan. Andare a San Siro in questo momento è una festa. Tutto questo scaturisce dai risultati e dal gioco di qualità che il Milan sa offrire”.