MN - Kinsella su Broja: "Non è da escludere un suo trasferimento: è un talento entusiasmante"

Nizaar Kinsella, giornalista dell'Evening Standard vicino alle cose del Chelsea, è stato intervistato ai microfoni di MilanNews.it. Nello specifico ha parlato anche del giovane attaccante Armando Broja che in passato è stato accostato anche al Milan. Questo il pensiero di Kinsella: ""Armando Broja ha appena segnato il suo primo gol per il Chelsea. È un talento davvero entusiasmante, un attaccante potente che sa dribblare ed è molto pericoloso quando attacca la profondità. Ovviamente sta crescendo, deve abituarsi a giocare ad alti livelli e ha ancora qualche difetto. Potrebbe migliorare, soprattutto per quanto riguarda la sua capacità nel colpire di testa. Il Chelsea gli ha appena offerto un nuovo contratto, ma non escluderei del tutto un trasferimento futuro. Il club ha bisogno di farlo giocare e lui non ha ancora iniziato una partita da titolare. Il giocatore però ama il Chelsea e non si dà di certo per vinto, convinto di potersi giocare qui le sue chances".