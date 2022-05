MN - Kjaer convocato con la Danimarca: continuerà con allenamenti personalizzati

© foto di www.imagephotoagency.it

Simon Kjaer è stato convocato dalla Danimarca per la NationsLeague. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Hjulmand, ct della nazionale, lo ha voluto fortemente per la sua leadership (lui è il capitano). Simon non giocherà nessuna partita, ma continuerà con allenamenti personalizzati per arrivare pronto ad inizio stagione.

di Gianluigi Torre