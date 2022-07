MN - Kjaer, si avvicina il ritorno in campo: il danese dovrebbe giocare qualche minuto contro il Wolfsbergrer

© foto di www.imagephotoagency.it

Il lavoro di Simon Kjaer a Milanello prosegue nel migliore dei modi. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it il danese è ormai pronto per tornare in campo in una partita ufficiale: dovrebbe giocare qualche minuto già contro il Wolfsbergrer nell'amichevole del 27 luglio in Austria.

di Pietro Mazzara.