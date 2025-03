MN - Kutuzov su Filippo Inzaghi: "Mi fa piacere che stia facendo bene a Pisa. Sta trovando il giusto equilibrio come allenatore"

Calciatore, hockeysta, scrittore: col Milan come filo conduttore. Vitali Kutuzov ha svoltato la sua carriera quando con la maglia del BATE Borisov sfidò il Milan in un pomeriggio di settembre del 2001. I rossoneri non persero tempo ad acquistarlo e il rossonero gli è entrato dentro. Ai microfoni di MilanNews.it ci racconta la sua storia, col Diavolo sempre a fianco.

Il Milan è a sei punti dal quarto posto. 23 anni fa era in una situazione analoga, ironia del destino col Bologna in zona Champions. Allora arrivò al rimonta

"Era un anno di transizione, il 2001/02. Ci fu anche lì un cambio di panchina con Ancelotti al posto di Terim e comunque anche Carlo ebbe qualche difficoltà iniziale. Io personalmente gli sono grato perché m fece debuttare in Serie A e mi fece capire cosa significasse giocare in Serie A. Un'esperienza unica per un ragazzo di 20 anni che arrivava da un ambiente completamente diverso".

Arrivasti al Milan dopo un confronto di Coppa UEFA contro il BATE

"Per me fu un grande stress perché ero molto giovane e cambiai tutta la mia vita. Per me era tutto nuovo, dovevo adattarmi al sistema e cercai di fare il meglio possibile".

In quel Milan avevi come compagno di squadra Pippo Inzaghi, che sta conducendo il "tuo" Pisa in Serie A

"Pippo era mio vicino di casa, lo incontravo sempre e non solo a Milanello. Mi fa piacere che stia facendo bene a Pisa, dove ho giocato. Sta trovando il giusto equilibrio come allenatore".