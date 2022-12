MN - L'avv. Vizzino sulla questione plusvalenze fittizie: "Non sono disciplinate dal nostro ordinamento"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'avvocato Luis Vizzino, esperto di Diritto dello Sport, ha rilasciato un'intervista esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) e si è così espresso sulle plusvalenze: "Sul discorso plusvalenze c'era già stata un'indagine, ma dal punto di vista giuridico la plusvalenza sportiva non viene disciplinata; non c'è una disposizione che va a prevedere come e quanto un atleta possa essere valutato. Diversamente, già si sarebbe potuta concretizzare la fattispecie dell’illecito amministrativo a causa di una plusvalenza fittizia, ma - ribadisco - la plusvalenza non è disciplinata e non si è andati avanti. Nel rispetto del principio del ne bis in idem nel nostro ordinamento non si può giudicare due volte su uno stesso fatto; dato che una volta si è già deciso di non deferire, un nuovo procedimento potrebbe essere instaurato solo alla luce di nuovi e significativi elementi, come ad esempio falsificazioni in bilancio di altro genere".