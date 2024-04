MN - L. Sala sul momento del Milan: "Quando c'è un periodo negativo sembra che sia tutto da buttare, da cambiare o cancellare..."

vedi letture

Il Milan esce da Reggio Emilia con un punto e alcune indicazioni: se da una parte l'attacco dà buone risposte, la difesa ha sbandato e in vista della partita contro la Roma sarà fondamentale cambiare registro. Ne abbiamo parlato con Luigi Sala, ex difensore rossonero nonché campione d'Italia nel 1999 sotto la gestione di Alberto Zaccheroni. In esclusiva per MilanNews.

Difesa Milan, perché non va?

"Quando c'è un periodo negativo sembra che sia tutto da buttare, da cambiare o cancellare. È vero che ora si sono accentuate le difficoltà, sono momenti dell'anno in cui non riesci a trovare i meccanismi giusti, la forma massima dei giocatori nello stesso momento. Bisogna solo lavorare, essere concentrati, quadrati e fare le cose più semplici".

Kjaer non giocava titolare da un mese e mezzo e la sua prestazione è stata purtroppo negativa. C'è anche un problema di come il danese, assieme a Thiaw, è stato impiegato? Sembra che difendere così alti non sia nelle loro corde

"Dopo una partita è sempre facile giudicare o cercare di capire se si poteva fare meglio o peggio. Io dico che sono giocatori che per il loro fisico devono giocare di più, è il modo migliore per essere più in forma. Hanno incontrato giocatori abili e svelti che li hanno messi un po' più in difficoltà. Le ragioni possono essere tante e non facili da capire".