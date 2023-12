MN - La Florio: “Tatticamente e tecnicamente, l'assenza di Tonali sarà un vantaggio in più per il Milan"

La redazione di MilanNews.it intervistato in esclusiva Roberto La Florio, procuratore sportivo e intermediario di mercato. Ecco le sue parole.

Non ci sarà Tonali, da te scoperto…

“Tatticamente e tecnicamente, sarà un vantaggio in più per il Milan. Sarà la partita della vita. Purtroppo potrebbe non bastare…”.