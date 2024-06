MN - La pagella di Jovic: il super sostituto colpisce ancora

Sembrava una partita dannata per la Serbia oggi contro la Slovenia: dopo la sconfitta all'esordio contro l'Inghilterra, i balcanici oggi cercavano una vittoria per rimettere subito sui binari giusti il proprio torneo continentale. A 22 minuti dalla fine, però, è arrivato il gol sloveno con il terzino Karnicnik che ha mandato all'Inferno i serbi. Luka Jovic era entrato in campo da pochi minuti, al 64°. La Serbia si butta all'arrembaggio e all'ultimo secondo, al 96°, su calcio d'angolo è proprio l'attaccante del Milan a svettare, strattonato per la maglia, e segnare di testa il gol dell'1-1.

La pagella di Luka Jovic a cura di MilanNews.it, 8: "Sembra una qualsiasi partita storta del Milan in questa stagione: la Serbia è in difficoltà e ha bisogno di un gol per risollevare il proprio Europeo. Luka Jovic entra in campo al 64esimo e la Slovenia segna poco dopo. Tocca pochissimi palloni, solamente 7, ma l'ultimo è quello decisivo: come con il Milan, Luka si fa trovare pronto e al 96°, nell'ultima occasione, segna con la testa da calcio d'angolo e tiene vivo il torneo serbo. Super sub".