MN - La pagella di Reijnders: "Meno brillante, fatica a lasciare il segno ma è sempre elegante nella gestione"

L'Olanda è la quarta semifinalista di Euro 2024. Reijnders e compagni hanno battuto in rimonta la Turchia di Calhanoglu e Vincenzo Montella. In vantaggio la Turchia con Akaydin di testa, ma l'Olanda la ribalta in sei minuti nel secondo tempo con i gol di De Vrij e Gakpo. Inutile il forcing finale turco, è l'Olanda a far festa e a raggiungere Spagna, Francia e Inghilterra in semifinale.

Ecco la pagella di Tijjani Reijnders a cura di MilanNews.it: voto 6. È un Reijnders meno brillante rispetto alle precedenti partite di questo Europeo. Difficilmente riesce a lasciare il segno con le sue giocate, pur giostrando con la solita eleganza il pallone in zona più arretrata: aveva convinto di più quando era stato avanzato da Koeman. Esce al 73esimo, forse in debito d'ossigeno.