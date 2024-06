MN - La pagella di Theo Hernandez contro l'Olanda: equilibrio e attenzione dietro, resta un punto di forza dei francesi

Olandesi e Bleus si affrontano nella seconda giornata dopo aver battuto rispettivamente Polonia e Austria, ma il risultato, al termine comunque di una bella partita è di 0-0. Nel primo tempo sprazzi di Olanda, con il portiere rossonero Mike Maignan, uno dei migliori per la Francia, più volte decisivo con importanti interventi su Gakpo e Xavi Simons. I francesi senza la loro stella, Kylian Mbappé faticano in zona offensiva. Il più pericoloso è Antoine Griezmann, non all'altezza però in due clamorose palle gol a tu per tu con l'estremo difensore olandese. Autore di una buona prestazione anche il milanista Theo Hernandez, puntuale e preciso in difesa e mai troppo offensivo una volta superata la metà campo.

La pagella a cura di MilanNews.it di Théo Hernandez: voto 6

Sicuramente una prova positiva per il terzino rossonero, nessuna sbavatura dietro, qualche "sgroppata" In chiave offensiva ma senza incidere. Tutti si aspettavano il duello con Dumfries, ma la partita di questa sera ha confermato l'equilibrio del milanista in partite così difficili e con la su Francia non protagnista di una prova brillante. Nel complesso, per Theo una prestazione sufficiente.