MN - La pagella di Theo: partita di livello, salva un gol già fatto

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Grandissima prestazione di Theo Herandez nel successo della Francia sull'Olanda per 4-0 alla prima partita delle qualificazioni per Euro2024. Da sottolineare la grandissima chiusura al minuto dieci su Berghuis, lanciato in porta a tu per tu con Maignan. La prestazione continua su un livello altissimo, tra accelerazioni brucianti e coperture d'esperienza. Voto: 7.