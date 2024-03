MN - La Rai acquista i diritti della fase finale di Europa League. Dove vedere Milan-Roma

La notizia era stata anticipata ieri da Davide Maggio e oggi viene confermata da MilanNews.it: secondo le indiscrezioni la Rai ha acquistato i diritti per la fase finale di Europa League per questo finale di stagione. Le partite di Milan e Roma, che si sfideranno in un derby tutto italiano, e dell'Atalanta (che affronterà il Liverpool) saranno dunque visibili in chiaro fino all'eventuale finalissima di Dublino. La Rai si unisce dunque a Sky Sport e Dazn come emittente televisiva che trasmette le gare della seconda competizione europea. Il Milan sfiderà la Roma a San Siro l'11 aprile e all'Olimpico il 18 aprile.

A margine di questa scelta, la Rai ha rinviato in autunno la programmazione della fortunata serie Don Matteo che doveva cominciare a partire dal prossimo 4 aprile. Di seguito dunque dove vedere Milan-Roma e Roma-Milan.

DOVE VEDERE MILAN-ROMA

Data: giovedì 11 aprile 2024

Ore: 21.00

Stadio: Stadio San Siro, Milano

TV: DAZN, Sky Sport, Rai Sport

Web: MilanNews.it



DOVE VEDERE ROMA-MILAN

Data: giovedì 18 aprile 2024

Ore: 21.00

Stadio: Stadio Olimpico, Roma

TV: DAZN, Sky Sport, Rai Sport

Web: MilanNews.it

di Antonello Gioia