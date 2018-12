MN - Leonardo: "Ci serve stabilità anche durante la partita, abbiamo bisogno di mettere qualcosa in più per fare il salto"

Leonardo, durante il colloquio con i giornalisti a Milanello, ha fatto il punto a MilanNews.it sulla situazione di classifica e su quello di cui ha bisogno il Milan in questo momento: "Siamo lì, bastano due vittorie e si ritorna alla posizione di un mese fa. Dobbiamo arrivare ad una stabilità anche durante la partita. Succede qualcosa e andiamo in difficoltà. C'è bisogno di comprensione, di coesione. Se vuoi fare un passo in avanti devi mettere qualcosina in più, parlo in generale. Il lavoro nostro non è stato facile. Il lavoro dell'allenatore non è facile. C'è bisogno di quell'emozione in più, di quella cosina in più, fare squadra non è semplice".