MN - Leonardo: "Higuain non ha chiesto di andar via e nessuno lo ha chiesto. E' della Juve e non possiamo venderlo o prestarlo"

Leonardo, intervenuto a Milanello durante il colloquio con i giornalisti presenti, ha parlato a MilanNews.it della situazione relativa a Gonzalo Higuain: "Può succedere, quando manca il gol all'attaccante diventa sempre difficile gestire. Non è mai stato così tanto tempo senza fare gol. Anche lui si deve ritrovare, sta vivendo una situazione diversa rispetto alla Juve. E' in prestito, tutti i giorni continuano a dire che non resta e non è facile per lui. Con lui abbiamo un rapporto molto diretto, lui ha un ruolo molto importante in quest'annata, lui lo sa. E' sempre stato così. E' uno dei pochi che ha vinto tanto, ha un ruolo di leadership quasi naturale. Questo ruolo va capito ed esercitato. Non credo sia un problema di base, non abbiamo mai avuto dubbi su Higuain da qui a fino anno. Essere o non essere in Champions ci cambia la vita, lo sa anche lui. La situazione Chelsea o non Chelsea per noi è come se non ci fosse. Non c'è stata alcuna richiesta. Lui non ha chiesto di andar via, nessuno la ha chiesto e lui è della Juve. Di cosa stiamo parlando? La realtà è questa, ha un contratto con noi ma è della Juve. Noi non possiamo prestarlo o venderlo. Non esiste niente, zero".