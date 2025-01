MN - Liberali e il rapporto con Camarda: "Siamo grandissimi amici e siamo riusciti entrambi a realizzare il nostro sogno"

A margine del 'Trofeo Galbiati', la giovane stella del Milan Mattia Liberali è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Queste le sue dichiarazioni.

Un mese fa l'esordio in Serie A

"Quando sono entrato mi sono sentito un po' come un bambino al parco giochi, è stato un'emozione unica, che non ho mai provato. Ci ho messo un po' a realizzarla, però è stato bellissimo".

Sull'amico Camarda

"Lo conosco da tanti anni. Siamo grandissimi amici e siamo riusciti entrambi a realizzare un sogno che coltivavamo fin da bambini. Quindi è un'emozione unica per entrambi penso".

C'è un giocatore a cui ti ispiri in questo Milan?

"Prima di entrare in campo con la squadra Florenzi mi ha aiutato tantissimo, si è seduto anche di fianco a me in pullman. Mi ha dato anche piccole chicce. Un giocatore a cui mi ispiro in questa squadra è sicuramente Reijnders. Ha sempre il sorriso, una buona parola per tutti e tecnicamente non gli si può dire dire, è fortissimo".