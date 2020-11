Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews.it per il tecnico del Lille Christophe Galtier ci sarebbe un ballotaggio di formazione. Il dubbio, in particolare, riguarderebbe Fonte e Soumaoro con il portoghese che non è al 100% della condizione fisica ma dovrebbe farcela per l'importante sfida con i rossoneri.

di Pietro Mazzara