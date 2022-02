MN - Lodetti su Tonali: "Sta andando nella direzione giusta"

Giovanni Lodetti, ex calciatore rossonero, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su Tonali: “E’ un ragazzo interessante, gioca bene ma rischia anche tanto. E’ ancora presto, lasciamolo crescere come deve. Per i paragoni è sempre meglio aspettare un po’. In ogni caso sta andando nella direzione giusta”.