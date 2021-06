MN - Longhi: "Giroud ha la sua storia e i suoi titoli. Ziyech è un giocatore forte"

Per parlare delle voci di mercato riguardanti Giroud e Ziyech, la redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva Bruno Longhi, noto giornalista. Queste le sue parole: “Sono due giocatori forti. Giroud, ovviamente, ha dei limiti: la carta d’identità non è ben conservata, anche lui ha qualche annetto. Però è un giocatore che ha una storia e molti titoli, ma sarà da monitorare la situazione di Ibrahimovic. Pare, dicono, abbia problemi per rimettersi al 100%. E queste sono valutazioni che fai su quello che ti può dare Giroud è quello che non ti può dare Ibrahimovic. Sono valutazioni che vanno fatto attentamente, cercando di non sbagliare. È chiaro che il profilo di Giroud è uno alla Ibrahimovic. Ziyech lo ricordo all’Ajax e nella prima parte di stagione con il Chelsea. Ora è un giocatore forte. Ma questi sono i nomi che si fanno".