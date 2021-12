MN - Longhi: "Il Milan dovrà fare un'operazione intelligente per sostituire Kjaer"

Intervistato in esclusiva dai microfoni di MilanNews, Bruno Longhi ha detto la sua sull'operazione che il Milan dovrà svolgere per sostituire l'infortunato Simon Kjaer: "Con la qualificazione agli ottavi di Champions League ed un maggiore budget il Milan sarebbe potuto entrare sul mercato con prospettive diverse rispetto a quelle attuali. Il Milan dovrà fare un’operazione intelligente senza sperperare troppi soldi in maniera folla, cercando di portare a termine una trattativa come quella che è stata fatta per Tomori lo scorso anno. Il gruppo tecnico dirigenziale del Milan può arrivare ad un profilo simile a quello dell’inglese ma credo che se hanno già la disponibilità economica il profilo è stato già individuato".