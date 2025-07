MN - Lorenzo Colombo, visite mediche in corso con il Genoa

Dopo essere rientrato in Italia dalla tournée in Asia con il Milan, Lorenzo Colombo è arrivato ieri sera a Genova e ora sta svolgendo le visite mediche di rito prima di diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Genoa. L'attaccante, che ha giocato l'ultima stagione in prestito all'Empoli, si trasferirà nel club rossoblu in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di salvezza e in base al numero di gol e presenze del centravanti classe 2002.

Per Colombo, cresciuto nel settore giovanile del Milan, si tratta dell'ennesimo trasferimento in prestito nelle ultime stagioni dopo quelli alla Cremonese, Spal, Lecce, Monza ed Empoli. Stavolta però non si tratta di un semplice prestito con diritto di riscatto, ma potrebbe trasformarsi in un obbligo a determinate condizioni.

di Antonio Vitiello